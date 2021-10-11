Объявлены лауреаты Нобелевской премии по экономике

В Стокгольме объявили лауреатов премии по экономике памяти Альфреда Нобеля. Их имена объявил Нобелевский комитет при Шведской королевской академии наук.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу Нобелевского комитета.

Премия присуждается: одна половина Дэвиду Карту, а другая половина - Джошуа Д. Ангристу и Гвидо В. Имбенсу.

В прошлом году премию по экономике получили американские ученые Пол Милгром и Роберт Уилсон за усовершенствование теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов.

Награда, учрежденная в 1968 году по случаю 30-летия этого финансового института, ежегодно производящего отчисления в Нобелевский фонд, формально не может считаться нобелевской, поскольку шведский химик, изобретатель и филантроп не упоминал экономистов в своем завещании 1895 года.