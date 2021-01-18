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Навального відправили в СІЗО: де утримуватимуть опозиціонера

Новость на русском → Росія, Понеділок 18 січня 2021 20:41
Навального відправили в СІЗО: де утримуватимуть опозиціонера Фото: Олексія Навального відправляють в СІЗО (twitter com VladlenLos)
Автор: Дмитро Левицький

Російського опозиціонера Олексія Навального, якого арештували на 30 днів, відправили до слідчого ізолятора. Його утримуватимуть в СІЗО "Матроська тиша" в Москві.

Про це повідомив Фонд боротьби з корупцією на сторінці у Twitter.

Ввечері Навального вивели з приміщення поліцейського відділку та посадили в автомобіль, на якому його мають відвезти в СІЗО. Про місце утримування опозиціонера розповіли його адвокати.

Нагадаємо, сьогодні відбувся суд щодо обрання запобіжного заходу Навальному. Суд відбувався в поліцейському відділку в місті Хімки. Навального арештували на 30 днів у справі "Ів Роше".

Як писало РБК-Україна, Навального затримали вчора в московському аеропорту "Шереметьєво" після повернення з Німеччини, де він перебував близько п'яти місяців через отруєння. У причетності до отруєння опозиціонера підозрюють російські спецслужби.

Додамо, Латвія запропонувала ініціювати введення санкцій проти Росії через арешт Навального. Латвія хоче провести засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС.

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