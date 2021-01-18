Навального отправили в СИЗО: где будут удерживать оппозиционера

Российского оппозиционера Алексея Навального, которого арестовали на 30 дней, отправили в следственный изолятор. Его будут удерживать в СИЗО "Матросская тишина" в Москве.

Об этом сообщил Фонд борьбы с коррупцией на странице в Twitter.

Вечером Навального вывели из помещения полицейского участка и посадили в автомобиль, на котором его должны отвезти в СИЗО. О месте содержания оппозиционера рассказали его адвокаты.

Алексея Навального увели в машину из здания УВД.



Адвокаты сообщают, что его везут в «Матросскую тишину» pic.twitter.com/I6Uoesee1Q — ФБК (@fbkinfo) January 18, 2021

Напомним, сегодня состоялся суд по избранию меры пресечения Навальному. Суд проходил в полицейском участке в городе Химки. Навального арестовали на 30 дней по делу "Ив Роше".

Как писало РБК-Украина, Навального задержали вчера в московском аэропорту "Шереметьево" после возвращения из Германии, где он находился около пяти месяцев из-за отравления. В причастности к отравлению оппозиционера подозревают российские спецслужбы.

Добавим, Латвия предложила инициировать введение санкций против России из-за ареста Навального. Латвия хочет провести заседание Совета министров иностранных дел ЕС.