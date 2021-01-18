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Латвія запропонувала ввести санкції проти Росії через арешт Навального

Новость на русском → Рига, Понеділок 18 січня 2021 16:30
Латвія запропонувала ввести санкції проти Росії через арешт Навального Фото: Едгар Рінкевичс (flickr.com/latvianmfa)
Автор: Дмитро Левицький

Латвія відреагувала на арешт російського опозиціонера Олексія Навального після його повернення з Німеччини в Росію. Рига звинуватила Москву в порушенні міжнародних зобов'язань.

Про це йдеться в заяві міністра закордонних справ Латвії Едгара Рінкевичса на сторінці у Twitter.

Російський суд глава МЗС Латвії назвав несправедливим та закликав ввести санкції проти Росії.

"Несправедливий суд в Москві щойно арештував Навального на 30 днів... Латвія закликає Раду Європи та відповідні міжнародні організації втрутитися. Ми також повинні обговорити це в Раді міністрів закордонних справ ЄС та ініціювати нові санкції проти Росії", - написав Рінкевичс.

Нагадаємо, російського опозиціонера Навального арештували сьогодні в поліцейському відділку по місту Хімки. Навального арештували у справі "Ів Роше".

Як писало РБК-Україна, Навального арештували після його повернення з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння. В причетності до отруєння Навального підозрюють російські спецслужби.

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