Мільйон будинків без світла, 30 постраждалих: наслідки землетрусу в Японії

Епіцентр землетрусу був біля берегів Японії поруч з префектурою Фукусіма, в 220 кілометрах від столиціТокіо, де також відчувалися поштовхи, але в більш м'якому вигляді.

За даними місцевих сейсмологів, цей землетрус міг бути афтершоком великого землетрусу 2011 року, епіцентр якого був приблизно в тому ж місці, що і сьогоднішній поштовх. Тоді від наслідків загинули понад 15 тисяч людей, були зруйновані ряд населених пунктів, а також сталася аварія на атомній електростанції Фукусіма-1. Її наслідки ліквідовують досі. В цей раз землетрус не призвів до надзвичайних подій на Фукусіма-1 і Фукусіма-2.

Метеорологи попереджають, що протягом тижня можуть відбуватися афтершоки і від цього землетрусу, але при цьому не очікують появи цунамі. Відомо, що сили самооборони Японії будуть знаходитися в режимі підвищеної готовності в разі необхідності реагувати на запити на місцях.