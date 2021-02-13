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Мільйон будинків без світла, 30 постраждалих: наслідки землетрусу в Японії

Автор: Роман Тверденко

В Японії щонайменше 30 людей постраждали в результаті землетрусу неподалік від префектури Фукусіма. 950 тисяч домогосподарств залишилися знеструмлені.

Про це повідомляє Japantimes.co.jp.

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Епіцентр землетрусу був біля берегів Японії поруч з префектурою Фукусіма, в 220 кілометрах від столиціТокіо, де також відчувалися поштовхи, але в більш м'якому вигляді.

За даними місцевих сейсмологів, цей землетрус міг бути афтершоком великого землетрусу 2011 року, епіцентр якого був приблизно в тому ж місці, що і сьогоднішній поштовх. Тоді від наслідків загинули понад 15 тисяч людей, були зруйновані ряд населених пунктів, а також сталася аварія на атомній електростанції Фукусіма-1. Її наслідки ліквідовують досі. В цей раз землетрус не призвів до надзвичайних подій на Фукусіма-1 і Фукусіма-2.

Метеорологи попереджають, що протягом тижня можуть відбуватися афтершоки і від цього землетрусу, але при цьому не очікують появи цунамі. Відомо, що сили самооборони Японії будуть знаходитися в режимі підвищеної готовності в разі необхідності реагувати на запити на місцях.

Нагадаємо, в суботу, близько 16:07 за київським часом, в Японії зафіксували землетрус магнітудою 7.0 - 7.3. Воно сталося неподалік регіону Фукусіма.

Сьогодні повідомлялося, що на території Вірменії стався землетрус магнітудою 4,7. Після підземних поштовхів в Єревані спостерігаються проблеми зі зв'язком.

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