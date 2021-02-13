Миллион домов без света, 30 пострадавших: последствия землетрясения в Японии

Эпицентр землетрясения был возле берегов Японии рядом с префектурой Фукусима, в 220 километрах от столицы Токио, где также ощущались толчки, но в более мягком виде.

По данным местных сейсмологов, этот землетрясение могло быть афтершоком большого землетрясения 2011 года, эпицентр которого был приблизительно в том же месте, что и сегодняшний толчок. Тогда от последствий погибли более 15 тысяч человек, были разрушены ряд населенных пунктов, а также произошла авария на атомной электростанции Фукусима-1. Ее последствия ликвидируют до сих пор. В этот раз землетрясение не привело к чрезвычайным происшествиям на Фукусиме-1 и Фукусиме-2.

Метеорологи предупреждают, что в течение недели могут происходить афтершоки и от этого землетрясения, но при этом не ожидают появления цунами. Известно, что силы самообороны Японии будут находиться в режиме повышенной готовности в случае необходимости реагировать на запросы на местах.