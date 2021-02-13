UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Миллион домов без света, 30 пострадавших: последствия землетрясения в Японии

Автор: Роман Тверденко

В Японии минимум 30 человек пострадали в результате землетрясения неподалеку префектуры Фукусима. 950 тысяч домохозяйств остались обесточены.

Об этом сообщает Japantimes.co.jp.

Популярные новости
Россия расширила санкции против украинских компаний 12 февраля 2021
МИД России объяснил слова Лаврова о намерении разорвать отношения с ЕС 12 февраля 2021
Доза надежды. Как мир вакцинируется от коронавируса и кто против прививок 11 февраля 2021
В Греции расширили локдаун из-за вспышки коронавируса 12 февраля 2021
"Совершенно неубиваемые". Лавров заявил о выгоде минских соглашений для РФ 12 февраля 2021
AstraZeneca увеличит производство COVID-вакцины в Европе 10 февраля 2021
Количество новых случаев заражения COVID снижается четвертую неделю подряд, - ВОЗ 10 февраля 2021
"Хочешь мира - готовься к войне": Россия заявила о готовности к разрыву с ЕС 12 февраля 2021
В Кремле ответили на заявление Лаврова: РФ должна быть готова к самостоятельности 12 февраля 2021
Лукашенко назвал условия своей отставки 11 февраля 2021

Эпицентр землетрясения был возле берегов Японии рядом с префектурой Фукусима, в 220 километрах от столицы Токио, где также ощущались толчки, но в более мягком виде.

По данным местных сейсмологов, этот землетрясение могло быть афтершоком большого землетрясения 2011 года, эпицентр которого был приблизительно в том же месте, что и сегодняшний толчок. Тогда от последствий погибли более 15 тысяч человек, были разрушены ряд населенных пунктов, а также произошла авария на атомной электростанции Фукусима-1. Ее последствия ликвидируют до сих пор. В этот раз землетрясение не привело к чрезвычайным происшествиям на Фукусиме-1 и Фукусиме-2.

Метеорологи предупреждают, что в течение недели могут происходить афтершоки и от этого землетрясения, но при этом не ожидают появления цунами. Известно, что силы самообороны Японии будут находиться в режиме повышенной готовности в случае необходимости реагировать на запросы на местах.

Напомним, в субботу, около 16:07 по киевскому времени, в Японии зафиксировали землетрясение магнитудой 7.0 - 7.3. Оно произошло неподалеку региона Фукусима.

Сегодня сообщалось, что на территории Армении произошло землетрясение магнитудой 4,7. После подземных толчков в Ереване наблюдаются проблемы со связью.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Японияземлетрясение
Читайте также
В Японии произошло землетрясение, есть угроза цунами
В Армении произошло землетрясение, в Ереване проблемы со связью
Прогноз погоды