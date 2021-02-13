В Японії стався землетрус, є загроза цунамі

За даними сайту, підземний поштовх стався близько 16:07 за київським часом. Епіцентр знаходився на північному сході Японії, в районі префектури Фукусіма.

Місцеві метеорологи оголосили про загрозу цунамі в результаті землетрусу, але в цілому руйнувань від нього не чекають.

Відомо, що землетрус відчувався в близько 10 префектурах, включаючи столицю Токіо. Очікуються і афтершоки.

Також зазначається, що приблизно в цьому регіоні стався сильний землетрус і цунамі в березні 2011 року. Тоді в результаті поштовхів магнітудою 9.0 - 9.1 загинули понад 15 тисяч людей, а збитки від руйнувань оцінили в 309 мільярдів доларів.