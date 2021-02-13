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У Вірменії стався землетрус, в Єревані проблеми зі зв'язком

Новость на русском → Єреван, Субота 13 лютого 2021 14:20
У Вірменії стався землетрус, в Єревані проблеми зі зв'язком Фото: мешканці багатоповерхівок в Єревані вийшли на вулицю після землетрусу (armeniasputnik.am)
Автор: РБК-Україна

На території Вірменії стався землетрус магнітудою 4,7. Після підземних поштовхів в Єревані спостерігаються проблеми зі зв'язком.

Про це повідомляє Європейський-Середземноморський сейсмологічний центр.

Повідомляється, що епіцентр знаходився в 12 кілометрах від Єревана на глибині близько двох кілометрів.

Місцеві ЗМІ пишуть, що підземні поштовхи сталися приблизно о 15:29 за місцевим часом (13:29 за Києвом), трясло протягом декількох секунд. Мешканці багатоповерхівок в різних частинах Єревана вийшли на вулиці.

Також відомо, що після підземних поштовхів відразу ж виникли проблеми зі зв'язком. Як уточнює МНС Вірменії епіцентр, знаходився лише за 8 кілометрів на південний схід від Єревана, осередок залягав на глибині 10 кілометрів.

В Єревані сила поштовхів склала 5-6 балів, в Арагацотні, Арараті, Шираку, Армавірі і Вайоц Дзорі - від 3 до 4 балів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про серію сильних землетрусів в Тихому океані в районі островів Нова Каледонія. По інтенсивності поштовхи в епіцентрі землетрусу оцінювалися як "руйнівні".

До цього біля узбережжя Японії стався потужний землетрус магнітудою 5,2.

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