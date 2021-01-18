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У США евакуювали частину Капітолію через зовнішню загрозу

Новость на русском → Вашингтон, Понеділок 18 січня 2021 17:44
У США евакуювали частину Капітолію через зовнішню загрозу Фото: пожежа біля Капітолію (скрін відео)
Автор: РБК-Україна

У Вашингтоні евакуювали частину Капітолію США через зовнішню загрозу безпеки. Будівля Капітолія закрита на вхід і вихід.

Про це повідомляє NBC News.

"Всі будівлі в межах комплексу Капітолію: зовнішня загроза безпеки, вхід і вихід заборонені, тримайтеся якомога далі від зовнішніх вікон і дверей. Якщо зовні, шукайте укриття", - йдеться в повідомленні.

За даними пожежної служби Вашингтона, недалеко від Капітолія сталася пожежа.

"Пожежна служба Вашингтона відреагувала на пожежу в блоці 100, який був погашений. Постраждалих немає. Це пояснює дим, який багато бачили", - йдеться в повідомленні на Twitter.

Нагадаємо, прихильники чинного президента США Дональда Трампа в соцмережах закликають до зриву інавгурації обраного президента Джо Байдена.

Крім того, Служба безпеки Конгресу Сполучених Штатів попередила сенаторів про запланований штурм Капітолію в день інавгурації.

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