У США евакуювали частину Капітолію через зовнішню загрозу

У Вашингтоні евакуювали частину Капітолію США через зовнішню загрозу безпеки. Будівля Капітолія закрита на вхід і вихід.

Про це повідомляє NBC News.

"Всі будівлі в межах комплексу Капітолію: зовнішня загроза безпеки, вхід і вихід заборонені, тримайтеся якомога далі від зовнішніх вікон і дверей. Якщо зовні, шукайте укриття", - йдеться в повідомленні.

There's some smoke rising pic.twitter.com/cJNWLn9iIB — Chris Weidner (@CWNewser) January 18, 2021

За даними пожежної служби Вашингтона, недалеко від Капітолія сталася пожежа.

"Пожежна служба Вашингтона відреагувала на пожежу в блоці 100, який був погашений. Постраждалих немає. Це пояснює дим, який багато бачили", - йдеться в повідомленні на Twitter.

Нагадаємо, прихильники чинного президента США Дональда Трампа в соцмережах закликають до зриву інавгурації обраного президента Джо Байдена.

Крім того, Служба безпеки Конгресу Сполучених Штатів попередила сенаторів про запланований штурм Капітолію в день інавгурації.