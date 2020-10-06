RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавирус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Киргизії призначать повторні парламентські вибори протягом двох тижнів

Автор: Роман Тверденко

В Киргизії повинні призначити нові парламентські вибори. Дату повторного голосування визначать протягом двох тижнів.

Про це повідомляє Kabar.kg з посиланням на заступника голови Центрвиборчкому Абдижапара Бекматова.

Оскільки вибори будуть повторними, то термін їх підготовки буде скорочено на третину - голосування відбудеться протягом 60 днів з моменту затвердження дати.

Раніше сьогодні ЦВК визнала недійсними результати парламентських виборів, які відбулися 4 жовтня. Також комісія обговорює питання саморозпуску.

Популярні новини

Нагадаємо, у столиці Киргизії Бішкеку почалися протести після оголошення попередніх підсумків виборів у парламент. Кілька опозиційних партій заявили, що не визнають результати виборів з причини масових порушень та фальсифікацій.

Акцію протесту проводять п'ять партій "Реформа", "Мекен Интимаги", "Чон Казат", "Ийман Нуру" і "Ордо", раніше вони підписали резолюцію про об'єднання.

Зазначимо, в Киргизії повідомили про першого загиблого в ході протестів.

Також повідомлялося, що Координаційна рада опозиції Киргизії може запропонувати президенту Сооронбаю Жеенбекову добровільно піти у відставку. В іншому випадку парламент може оголосити йому імпічмент.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Киргизия