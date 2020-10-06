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В Киргизии назначат повторные парламентские выборы в течение двух недель

Автор: Роман Тверденко

В Киргизии должны назначить новые парламентские выборы. Дату повторного голосования определят в течение двух недель.

Об этом сообщает Kabar.kg со ссылкой на зампредседателя Центризбиркома Абдыжапара Бекматова.

Поскольку выборы будут повторными, то срок их подготовки будет сокращен на треть - голосование состоится в течение 60 дней с момента утверждения даты.

Ранее сегодня ЦИК признала недействительными результаты парламентских выборов, которые состоялись 4 октября. Также комиссия обсуждает вопрос самороспуска.

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Напомним, в столице Киргизии Бишкеке начались протесты после объявления предварительных итогов выборов в парламент. Несколько оппозиционных партий заявили, что не признают результаты выборов по причине массовых нарушений и фальсификаций.

Акцию протеста проводят пять партий "Реформа", "Мекен Ынтымагы", "Чон Казат", "Ыйман Нуру" и "Ордо", ранее они подписали резолюцию об объединении.

Отметим, в Киргизии сообщили о первом погибшем в ходе протестов.

Также сообщалось, что Координационный совет оппозиции Киргизии может предложить президенту Сооронбаю Жээнбекову добровольно уйти в отставку. В противном случае парламент может объявить ему импичмент.

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