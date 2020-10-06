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Президенту Киргизії можуть оголосити імпічмент

Новость на русском → Бішкек, Вівторок 06 жовтня 2020 12:46
Президенту Киргизії можуть оголосити імпічмент Фото: Сооронбай Жеенбеков (cloop.kg)
Автор: РБК-Україна

Координаційна рада опозиції Киргизії може запропонувати президенту Сооронбаю Жеенбекову добровільно піти у відставку. В іншому випадку парламент може оголосити йому імпічмент.

Про це повідомили ініціатори створення координаційної ради, передає портал 24.kg.

За їх словами, пропозиція Жеенбекова про зустріч з лідерами партій, які брали участь у парламентських виборах, "втратила актуальність".

"Зустрічатися треба було вчора, не доводячи ситуацію до заворушень, сьогодні вже така зустріч неактуальна", - зазначили ініціатори створення ради.

На сьогодні розглядається два варіанти стабілізації ситуації в Киргизії. Перший - координаційна рада може запропонувати президенту добровільно піти у відставку. Другий - імпічмент, який можуть оголосити депутати парламенту на сьогоднішньому екстреному засіданні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що парламент Киргизії збереться на термінове засідання. Через те, що Білий дім в Бішкеку був захоплений протестувальниками, засідання пройде в одному з готелів.

До цього Жеенбеков заявив про спробу захоплення влади в країні та закликав лідерів опозиції сісти за стіл переговорів.

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