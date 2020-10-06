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ЦВК Киргизстану не визнала підсумки виборів

Новость на русском → Бішкек, Вівторок 06 жовтня 2020 11:28
ЦВК Киргизстану не визнала підсумки виборів Фото: протести в Киргизстані (kaktus.media)
Автор: Анастасия Рокитна

Центральна виборча комісія Киргизстану прийняла рішення з приводу виборів в країні. Вона не визнала підсумки парламентських виборів.

Про це повідомляє 24.kg.

У Центрвиборчкомі повідомили, що також обговорювалося питання про саморозпуск.

"Я вважаю, що цією виборчою кампанією ми дискредитували себе, і тому найкращим і правильним в цьому випадку буде рішення про дострокове складення повноважень", - сказала член ЦВК Гульнара Джурабаєва.

Зазначимо, протести в столиці Киргизстану почалися після оголошення попередніх підсумків виборів до парламенту. Кілька опозиційних партій заявили, що не визнають результати виборів через масові порушення і фальсифікації.

Акцію протесту проводять п'ять партій "Реформа", "Мекен Интимаги", "Чон Казат", "Ийман Нуру" і "Ордо", раніше вони підписали резолюцію про об'єднання.

Нагадаємо, президент Киргизстану заявив про спробу захоплення влади в країні.

Зазначимо, в Киргизcтані повідомили про першого загиблого в ході протестів.

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