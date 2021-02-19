Johnson&Johnson подала у ВООЗ заявку на екстрене застосування COVID-вакцини

Компанія Johnson & Johnson в п'ятницю оголосила, що подала заявку до Світової організації охорони здоров'я на екстрене використання розробленої її вакцини від COVID-19. Процес є обов'язковою попередньою умовою для постачання вакцин для програми глобального механізму COVAX.

Про це повідомляє The Economic Times.