Україна веде переговори про постачання вакцин від COVID з США

Україна продовжує вести переговори про постачання вакцин від коронавірусу з США. Міністерство охорони здоров'я проводить переговори з компаніями Pfizer, Moderna і Johnson&Johnson.

Про це заявив посол України в США Володимир Єльченко.

За його словами, на рівні посольств переговори з компаніями пройшли ще влітку 2020 року.

"Починаючи з кінця липня я провів відео-телефонні розмови з керівництвом компаній Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson... Далі справа вже було за Міністерством охорони здоров'я України та іншими нашими міністерствами і відомствами. Це вже питання комерційні - за ціною, надійності вакцин", - заявив дипломат.

Він зазначив, що не може коментувати хід переговорів, але запевнив, що "робота триває на професійному рівні" між представникам українського МОЗ і американськими компаніями.

Нагадаємо, Україна також вийшла на фінальну стадію в переговорах з розробником вакцини від коронавірусу AstraZeneca.

Також повідомлялося, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов розраховує на старт вакцинації в середині лютого. Почнуть робити щеплення препаратами Sinovac і Pfizer.