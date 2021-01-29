Вакцина від COVID компанії Johnson & Johnson показала ефективність 66%

Вакцина від COVID американської компанії Johnson & Johnson показала ефективність 66%. На такому рівні оцінюється ефективність запобігання середніх і важких ускладнень при зараженні коронавірусом.

Про це повідомляє CNN з посиланням на реліз компанії.

Також повідомляється, що вакцина ефективна на 85% проти важкого перебігу хвороби. Випробування конкретно в США показали загальну ефективність на рівні 72%.

Зазначимо, представлені раніше вакцини на ринку США компаній Pfizer / BioNTech і Moderna в цілому ефективні приблизно на 95%, а у запобіганні важких наслідків, можливо, ще більш ефективні.

Вакцину виробляє компанія Janssen - підрозділ Johnson & Johnson

"Серед всіх учасників з різних регіонів, включаючи тих, хто інфікований новим вірусним варіантом, вакцина-кандидат компанії Janssen в цілому виявилася на 66% ефективна в запобіганні помірного та тяжкого COVID-19 через 28 днів після вакцинації. Початок захисту спостерігався вже на 14-й день", - йдеться в повідомленні компанії.

Також повідомляється, що за підсумками випробувань в Латинській Америці вакцина показала ефективність 66%, у Південній Африці - 57%.

"Ми повністю забезпечуємо 100% захист від хвороб, які дійсно змушують вас лягти до лікарні. Ми на 100% захищаємо від смерті", - заявив керівник відділу досліджень і розробок Johnson & Johnson Матай Маммен.

Результати підтвердилися для всіх вікових груп і людей різних національностей.

Зазначимо, Україна веде з Johnson & Johnson переговори про поставки вакцини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що AstraZeneca запропонувала ЄС ще 8 млн доз вакцини, щоб залагодити конфлікт з постачання.

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