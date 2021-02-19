Johnson&Johnson подала в ВОЗ заявку на экстренное применение COVID-вакцины

Компания Johnson & Johnson в пятницу объявила, что подала заявку во Всемирную организацию здравоохранения на экстренное использование разработанной ее вакцины от COVID-19. Процесс является обязательным предварительным условием для поставки вакцин для программы глобального механизма COVAX.

Компания Johnson & Johnson и Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI), который также является одним из руководителей программы COVAX, рассчитывают заключить соглашение о предварительной закупке. Компания надеется, что по соглашению сможет предоставить 500 млн доз однодозовой вакцины по программе COVAX до 2022 года.

Отметим, что вакцина компании Johnson & Johnson является однодозовой. При этом препарат можно хранить в обычных холодильниках, в отличие от других вакцин, для которых требуются сверххолодные морозильные камеры.