RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Імпічмент: Сенат почав процес над Трампом

Автор: Дмитро Левицький

У вівторок, 9 лютого, американський Сенат почав процес у справі щодо оголошення імпічменту 45-му президенту США Дональду Трампу. Сьогодні сенатори повинні визначитися щодо конституційності справи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Сенату.

Популярні новини
Білий дім відповів на заклик Байдена позбавити Трампа даних розвідки 07 лютого 2021
"Ще одна гібридна зброя": Литва не буде застосовувати російську вакцину від COVID 06 лютого 2021
Розслідування по COVID-19 в Ухані: дослідники виявили "важливі докази" 07 лютого 2021
У Путіна відреагували на нові протести в Росії: в "кішки-мишки" грати не будемо 09 лютого 2021
Як COVID потрапив на ринок в Ухані, встановити неможливо. Висновок китайських експертів 09 лютого 2021
Куба ввела карантин для усіх, хто в'їжджає з-за кордону 06 лютого 2021
Білорусь попросила Польщу екстрадувати засновників телеграм-каналу Nexta 07 лютого 2021
Процес імпічменту Трампа можуть призупинити на прохання адвоката 07 лютого 2021
В ООН з’ясували, звідки Північна Корея бере гроші на ядерну зброю 09 лютого 2021
Pfizer подала заявку на реєстрацію COVID-вакцини в Бразилії 06 лютого 2021

Голосування щодо конституційності справи про імпічмент має відбутися після опівночі за київським часом. Якщо сенатори визнають процес таким, що відповідає конституції США, то вже завтра почнуться слухання по суті.

На початку сьогоднішнього засідання лідер демократичної більшості у Сенаті Чак Шумер нагадав про те, що звинувачення, які висуваються Трампу, є найбільш серйозними з усіх, які коли-небудь висувалися проти президента США.

Як відомо, Трампа звинувачують у підбурюванні до заколоту. Мова йде про заворушення у Вашингтоні, які влаштували прихильники 45-го президента, а також про їх вторгнення в Капітолій.

Нагадаємо, 26 січня Сенат отримав резолюцію про імпічмент Трампа від Палати представників США.

Як писало РБК-Україна, в американському Сенаті може не вистачити голосів для підтримки імпічменту Трампа.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Сполучені Штати АмерикиДональд ТрампімпічментСенат США
Читайте також
Штат Джорджія почав розслідувати спроби Трампа скасувати результати виборів
Трамп повинен бути засуджений Сенатом в рамках імпічменту, - Палата представників
Прогноз погоди