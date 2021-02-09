UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Импичмент: Сенат начал процесс над Трампом

Автор: Дмитрий Левицкий

Во вторник, 9 февраля, американский Сенат начал процесс по делу об объявлении импичмента 45-му президенту США Дональду Трампу. Сегодня сенаторы должны определиться относительно конституционности дела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Сената.

Популярные новости
Беларусь попросила Польшу экстрадировать основателей телеграм-канала Nexta 07 февраля 2021
У Путина отреагировали на новые протесты в России: в "кошки-мышки" играть не будем 09 февраля 2021
Белый дом ответил на призыв Байдена лишить Трампа данных разведки 07 февраля 2021
Расследование по COVID-19 в Ухане: исследователи обнаружили "важные улики" 07 февраля 2021
Как COVID попал на рынок в Ухане, установить невозможно. Вывод китайских экспертов 09 февраля 2021
Pfizer подал заявку на регистрацию COVID-вакцины в Бразилии 06 февраля 2021
Куба ввела карантин для въезжающих из-за рубежа 06 февраля 2021
"Еще одно гибридное оружие": Литва не будет применять российскую вакцину от COVID 06 февраля 2021
В ООН выяснили, откуда Северная Корея берет деньги на ядерное оружие 09 февраля 2021
Процесс импичмента Трампа могут приостановить по просьбе адвоката 07 февраля 2021

Голосование по конституционности дела об импичменте должно состояться после полуночи по киевскому времени. Если сенаторы признают процесс отвечающим конституции США, то уже завтра начнутся слушания по существу.

В начале сегодняшнего заседания лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер напомнил о том, что обвинения, которые выдвигаются Трампу, являются наиболее серьезными из всех, которые когда-либо выдвигались против президента США.

Как известно, Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Речь идет о беспорядках в Вашингтоне, которые устроили сторонники 45-го президента, а также об их вторжении в Капитолий.

Напомним, 26 января Сенат получил резолюцию об импичменте Трампа от Палаты представителей США.

Как писало РБК-Украина, в американском Сенате может не хватить голосов для поддержки импичмента Трампа.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиДональд ТрампимпичментСенат США
Читайте также
Штат Джорджия начал расследовать попытки Трампа отменить результаты выборов
Трамп должен быть осужден Сенатом в рамках импичмента, - Палата представителей
Прогноз погоды