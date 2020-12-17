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ЄС починає масову вакцинацію від COVID: названа дата

Автор: РБК-Україна

Країни-члени Європейського союзу почнуть масову вакцинацію населення від COVID-19 27 грудня. Прищеплювати жителів ЄС будуть вакцинами компаній Pfizer і BioNTech.

Про це повідомила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн в Twitter.

"27, 28 та 29 грудня вакцинація розпочнеться по всьому ЄС. Захистимо наших громадян разом", - написала вона.

Нагадаємо, напередодні віце-президент Єврокомісії Маргаритис Схинас пообіцяв, що дозвіл на продаж вакцин від COVID-19 буде видано через дві доби після схвалення.

Крім того, BioNTech і Pfizer. Якщо вакцину не схвалять в понеділок, то регулятор збереться знову через тиждень.

Додамо, що раніше Урсула фон дер Ляйєн запропонувала країнам Європейського союзу почати вакцинацію від коронавірусу в один день.

Раніше повідомлялося, що Україна може почати вакцинацію від СOVID-19 в лютому наступного року.

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