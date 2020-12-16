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В ЄС обіцяють дозволити продаж вакцин від COVID-19 через 48 годин після схвалення

Новость на русском → Брюссель, Середа 16 грудня 2020 22:17
В ЄС обіцяють дозволити продаж вакцин від COVID-19 через 48 годин після схвалення Фото: Маргарітіс Схінас (flickr.com/european_parliament)
Автор: Дмитро Левицький

Віце-президент Єврокомісії Маргарітіс Схінас пообіцяв, що дозвіл на продаж вакцин від коронавірусу буде видано через дві доби після схвалення. Зазвичай такий дозвіл видається протягом декількох тижнів.

Про це пише видання El Pais.

За словами Схінаса, що це "стане різдвяним подарунком" для всіх європейців.

"Якщо Європейське агентство з лікарських засобів дозволить вакцину BioNTech/Pfizer у понеділок, Єврокомісія готова дозволити її комерціалізацію з надзвуковою швидкістю. Через два дні", - заявив Схінас на засіданні Європарламенту.

Нагадаємо, Європейське агентство з лікарських засобів збереться на засідання 21 грудня, щоб розглянути питання схвалення вакцини від коронавірусу компаній BioNTech та Pfizer. Якщо вакцину не схвалять у понеділок, то регулятор збереться знову через тиждень.

Крім того, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала країнам Європейського союзу почати вакцинацію від коронавірусу в один день.

Додамо, Україна може почати вакцинацію від СOVID-19 у лютому 2021 року.

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