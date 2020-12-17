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ЕС начинает массовую вакцинацию от COVID: названа дата

Автор: РБК-Украина

Страны-члены Европейского союза начнут массовую вакцинацию населения от COVID-19 27 декабря. Прививать жителей ЕС будут вакцинами компаний Pfizer и BioNTech.

Об этом сообщила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

"27, 28 и 29 декабря вакцинация начнется по всему ЕС. Защитим наших граждан вместе", - написала она.

Напомним, накануне вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас пообещал, что разрешение на продажу вакцин от COVID-19 будет выдано через двое суток после одобрения.

Кроме того, BioNTech и Pfizer. Если вакцину не одобрят в понедельник, то регулятор соберется снова через неделю.

Добавим, что ранее Урсула фон дер Ляйен предложила странам Европейского союза начать вакцинацию от коронавируса в один день.

Ранее сообщалось, что Украина может начать вакцинацию от СOVID-19 в феврале следующего года.

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