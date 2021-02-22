RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В ЄС анонсували нові санкції проти Росії напередодні зустрічі щодо Навального

Автор: Артур Родивилов

Європейський союз, судячи з усього, введе нові санкції щодо Росії у зв'язку зі справою опозиційного політика Олексія Навального. Брюссель не потерпить порушення прав людини і не має наміру заспокоюватися з цього питання.

Про це заявив міністр закордонних і європейських справ Люксембургу Жан Ассельборн в інтерв'ю, передає DW.

Його слова прозвучали напередодні зустрічі глав зовнішньополітичних відомств країн ЄС, учасники якої обговорять подальші дії щодо Москви.

Нові штрафні заходи мають бути юридично незаперечними, вважає Ассельборн. При цьому люксембурзький міністр припускає, що санкції не дадуть належного ефекту на Москву. Він допустив, що найнижча точка у відносинах ЄС і Росії ще не досягнута.

Нагадаємо, міністри закордонних справ Європейського союзу сьогодні обговорять відмову Росії виконувати рішення ЄСПЛ щодо російського опозиціонера Олексія Навального. Вони готують відповідь.

Крім того, російському опозиціонеру Олексію Навальному винесли вирок у ще одній справі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України НавальныйСанкції проти Росії
Читайте також
Росію чекають нові санкції ЄС через справу Навального
Росія відмовляється скасувати вирок Навальному. ЄС завтра обговорить відповідь
Прогноз погоди