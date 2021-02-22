UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В ЕС анонсировали новые санкции против России в преддверии встречи по Навальному

Автор: Артур Родивилов

Европейский союз, судя по всему, введет новые санкции в отношении России в связи с делом оппозиционного политика Алексея Навального. Брюссель не потерпит нарушения прав человека и не намерен успокаиваться по этому вопросу.

Об этом заявил министр иностранных и европейских дел Люксембурга Жан Ассельборн в интервью, передает DW.

Его слова прозвучали в преддверии встречи глав внешнеполитических ведомств стран ЕС, участники которой обсудят дальнейшие действия в отношении Москвы.

Новые штрафные меры должны быть юридически неоспоримыми, считает Ассельборн. При этом люксембургский министр допускает, что санкции не произведут должного эффекта на Москву. Он допустил, что низшая точка в отношениях ЕС и России еще не достигнута.

Напомним, министры иностранных дел Европейского союза сегодня обсудят отказ России выполнять решение ЕСПЧ по российскому оппозиционеру Алексею Навальному. Они готовят ответ.

Кроме того, российскому оппозиционеру Алексею Навальному вынесли приговор по еще одному делу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины НавальныйСанкции против России
Читайте также
Россию ожидают новые санкции ЕС из-за дела Навального
Россия отказывается отменить приговор Навальному. ЕС завтра обсудит ответ
Прогноз погоды