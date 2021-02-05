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У Москві почався суд над Навальним в день візиту голови дипломатії ЄС

Новость на русском → Москва, П'ятниця 05 лютого 2021 09:20
У Москві почався суд над Навальним в день візиту голови дипломатії ЄС Фото: Олексій Навальний (facebook.com)
Автор: Анастасія Рокитна

Російський опозиціонер Олексій Навальний доставлений до московського Бабушкінського суду на розгляд кримінальної справи про наклеп на ветерана Другої світової війни. Суд над політиком йде у день візиту головного дипломата Європейського союзу Жозепа Борреля.

Про це повідомляє ТАСС.

Навальний каже, що не бачив матеріалів справи. Суддя заперечує, що йому вручали звинувачення.

Політик просить дати йому півгодини на ознайомлення з матеріалами і спілкування з адвокатами.

Зазначимо, Навальний звинувачується в наклепі. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді штрафу або громадських робіт.

За версією слідства, 2 червня 2020 року в своєму Telegram-каналі і на сторінці в Twitter Навальний розмістив відеоролик, в якому ветеран Другої світової війни Гнат Артеменко висловлював свою позицію на підтримку змін до Конституції РФ. Навальний, в свою чергу, назвав цих людей зрадниками.

У Москві почався суд над Навальним в день візиту голови дипломатії ЄС

Початок суду призначено на 10:00 за місцевим часом, а о 12:15 запланований брифінг Борреля після його зустрічі з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.

Нагадаємо, російський суд відправив Навального у колонію загального режиму на 3,5 роки. Однак суд врахував час, який опозиціонер провів під арештом, тому сидіти йому залишилося 2,5 роки.

Як писало РБК-Україна, світ бурно відреагував на вирок Навальному, зокрема, рішення російського суду назвали "чистим цинізмом".

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