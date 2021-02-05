Боррель на встрече с Лавровым призвал освободить Навального

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Он призвал освободить российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров, передает ТАСС.

Он также призвал расследовать его дело.

"Я передал господину Лаврову свою обеспокоенность этими фактами и призвал к освобождению Навального и полного расследования его отравления", - сказал он.

Напомним, сегодня днем начался суд над Навальным в день визита главы дипломатии ЕС. Более того, на еще одно судебное заседание над российским оппозиционером Алексеем Навальным приехали представители Франции и Британии.

По версии следствия, 2 июня 2020 в своем Telegram-канале и на странице в Twitter Навальный разместил видеоролик, в котором ветеран Второй мировой войны Игнат Артеменко высказывал свою позицию в поддержку изменений в Конституцию РФ. Навальный, в свою очередь, назвал этих людей предателями.

Отметим, российский суд отправил Навального в колонию общего режима на 3,5 года.