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Боррель на встрече с Лавровым призвал освободить Навального

Новина українською → Москва, Пятница 05 февраля 2021 12:48
Боррель на встрече с Лавровым призвал освободить Навального Фото: Жозеп Боррель (flickr.com/fotomaec)
Автор: Анастасия Рокитна

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Он призвал освободить российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров, передает ТАСС.

Он также призвал расследовать его дело.

"Я передал господину Лаврову свою обеспокоенность этими фактами и призвал к освобождению Навального и полного расследования его отравления", - сказал он.

Напомним, сегодня днем начался суд над Навальным в день визита главы дипломатии ЕС. Более того, на еще одно судебное заседание над российским оппозиционером Алексеем Навальным приехали представители Франции и Британии.

По версии следствия, 2 июня 2020 в своем Telegram-канале и на странице в Twitter Навальный разместил видеоролик, в котором ветеран Второй мировой войны Игнат Артеменко высказывал свою позицию в поддержку изменений в Конституцию РФ. Навальный, в свою очередь, назвал этих людей предателями.

Отметим, российский суд отправил Навального в колонию общего режима на 3,5 года.

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