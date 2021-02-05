Суд над Навальним: на засідання приїхали дипломати з Франції та Британії

На ще одне судове засідання над російським опозиціонером Олексієм Навальним приїхали представники Франції і Британії. Засідання проходить в Бабушкінському суді Москви.

Про це повідомляє "РИА Новости".

Видання пише, що машина посольства Франції приїхала до будівлі суду. А потім приїхав на автомобілі з дипномерами представник британського посольства.

Нагадаємо, в Москві почався суд над Навальним в день візиту голови дипломатії ЄС.

На початку суду політик просив дати йому півгодини на ознайомлення з матеріалами і спілкування з адвокатами. У зв'язку з цим, оголошено перерву.

Раніше повідомлялось, що головний дипломат ЄС Жозеп Боррель приїде в Москву, щоб обговорити арешт Навального і російську агресію в Україні. Сьогодні о 12:15 заплановано брифінг Борреля після його зустрічі з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.

Крім того, країни "Великої сімки" (G7) і Боррель засудили арешт Навального. Також вони стурбовані затриманнями на протестах в Росії.