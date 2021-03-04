Корабель Маска Starship вибухнув після вдалої посадки. Яскраве відео

SpaceX провела запуск десятого прототипу корабля Starship для польоту на Марс. Корабель успішно вилетів зі стартової площадки.

Розроблений компанією Ілона Маска корабель Starship буде призначений для польотів на Марс і Місяць. Він розрахований на 100 астронавтів.

Після посадки Starship загорівся. Через кілька хвилин корабель вибухнув.

Цю успішну посадку SpaceX змогла зробити з третьої спроби. До цього два корабля розбилися.

Політ пройшов плавно. На четвертій хвилині корабель почав зниження в горизонтальному положенні. У кінці випробування корабель успішно сів.

Раніше засновник SpaceX Ілон Маск пояснив, що переривання пуску прототипу Starship відбулося через занадто суворі налаштування параметрів корабля.

Нагадаємо, 3 березня SpaceX не змогла провести випробування корабля Starship. Після завершення зворотного відліку двигуни корабля випустили велику хмару диму, але полум'я не було і ракета залишилася на місці.

РБК-Україна писало, що ймовірність того, що випробування десятого прототипу Starship закінчаться катастрофою, становить 40%.

Як відомо, дев'ятий і восьмий прототипи Starship зазнали аварії під час посадки.