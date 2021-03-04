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Корабель Маска Starship вибухнув після вдалої посадки. Яскраве відео

Автор: Инна Собора

SpaceX провела запуск десятого прототипу корабля Starship для польоту на Марс. Корабель успішно вилетів зі стартової площадки.

Випробування прототипу Starship транслювалися в YouTube.

Політ пройшов плавно. На четвертій хвилині корабель почав зниження в горизонтальному положенні. У кінці випробування корабель успішно сів.

Цю успішну посадку SpaceX змогла зробити з третьої спроби. До цього два корабля розбилися.

Оновлено.

Після посадки Starship загорівся. Через кілька хвилин корабель вибухнув.

Розроблений компанією Ілона Маска корабель Starship буде призначений для польотів на Марс і Місяць. Він розрахований на 100 астронавтів.

Повне відео польота

Раніше засновник SpaceX Ілон Маск пояснив, що переривання пуску прототипу Starship відбулося через занадто суворі налаштування параметрів корабля.

Нагадаємо, 3 березня SpaceX не змогла провести випробування корабля Starship. Після завершення зворотного відліку двигуни корабля випустили велику хмару диму, але полум'я не було і ракета залишилася на місці.

РБК-Україна писало, що ймовірність того, що випробування десятого прототипу Starship закінчаться катастрофою, становить 40%.

Як відомо, дев'ятий і восьмий прототипи Starship зазнали аварії під час посадки.

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