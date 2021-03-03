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Starship не полетів: Маск назвав причину та анонсував нову спробу

Новость на русском → Техас, Середа 03 березня 2021 23:07
Starship не полетів: Маск назвав причину та анонсував нову спробу Фото: корабель Starship (кадр відео)
Автор: Дмитро Левицький

Засновник компанії SpaceX Ілон Маск пояснив, чому не відбувся запуск десятого прототипу корабля Starship для польоту на Маск. Він також анонсував повторну спробу запуску прототипу SN10 у середу, 3 березня.

Про це Маск написав на своїй сторінці у Twitter.

За словами Маска, переривання пуску прототипа Starship сталося через занадто суворі налаштування параметрів корабля. Компанія виправить цей недолік для нової спроби запуску.

"Збільшимо межу тяги та перероблене паливо для чергової спроби польоту сьогодні", - заявив він.

Додамо, що під час трансляції спроби запуску прототипа Starship представник SpaceX сказав, що повторний запуск корабля може відбутися через дві години. Компанія має вікно для випробувань до 2:00 ночі за київським часом.

Нагадаємо, перша спроба запуску десятого прототипу Starship була невдалою. Корабель не піднявся у повітря, оскільки його запуск скасували відразу після запалювання двигунів.

Додамо, ймовірність того, що випробування десятого прототипу Starship закінчаться катастрофою, оцінюють у 40%. Попередні два прототипи Starship вибухнули під час посадки.

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