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Корабль Маска Starship взорвался после удачной посадки. Яркое видео

Автор: Инна Собора

SpaceX провела запуск десятого прототипа корабля Starship для полета на Марс. Корабль успешно вылетел со стартовой площадки.

Испытания прототипа Starship транслировались в YouTube.

Полет прошел плавно. На четвертой минуте корабль начал снижение в горизонтальном положении. В конце испытания корабль успешно сел.

Эту успешную посадку SpaceX смогла совершить с третьей попытки. До этого два корабля разбились.

Обновлено.

После посадки Starship загорелся. Спустя несколько минут корабль взорвался.

Разработанный компанией Илона Маска корабль Starship будет предназначен для полетов на Марс и Луну. Он рассчитан на 100 астронавтов.

Полное видео полета

Ранее основатель SpaceX Илон Маск объяснил, что прерывание пуска прототипа Starship произошло из-за слишком строгих настроек параметров корабля.

Напомним, 3 марта SpaceX не смогла провести испытания корабля Starship. После завершения обратного отсчета двигатели корабля выпустили большое облако дыма, но пламя не было и ракета осталась на месте.

РБК-Украина писало, что вероятность того, что испытания десятого прототипа Starship закончатся катастрофой, составляет 40%.

Как известно, девятый и восьмой прототипы Starship потерпели крушение во время посадки.

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