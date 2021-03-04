Корабль Маска Starship взорвался после удачной посадки. Яркое видео

SpaceX провела запуск десятого прототипа корабля Starship для полета на Марс. Корабль успешно вылетел со стартовой площадки.

Разработанный компанией Илона Маска корабль Starship будет предназначен для полетов на Марс и Луну. Он рассчитан на 100 астронавтов.

После посадки Starship загорелся. Спустя несколько минут корабль взорвался.

Полет прошел плавно. На четвертой минуте корабль начал снижение в горизонтальном положении. В конце испытания корабль успешно сел. Эту успешную посадку SpaceX смогла совершить с третьей попытки. До этого два корабля разбились.

Ранее основатель SpaceX Илон Маск объяснил, что прерывание пуска прототипа Starship произошло из-за слишком строгих настроек параметров корабля.

Напомним, 3 марта SpaceX не смогла провести испытания корабля Starship. После завершения обратного отсчета двигатели корабля выпустили большое облако дыма, но пламя не было и ракета осталась на месте.

РБК-Украина писало, что вероятность того, что испытания десятого прототипа Starship закончатся катастрофой, составляет 40%.

Как известно, девятый и восьмой прототипы Starship потерпели крушение во время посадки.