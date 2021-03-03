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Корабель Ілона Маска для польоту на Марс провалив випробування

Новость на русском → Техас, Середа 03 березня 2021 22:17
Корабель Ілона Маска для польоту на Марс провалив випробування Фото: корабель Starship (instagram.com spacex)
Автор: Дмитро Левицький

Американська компанія SpaceX не змогла провести випробування багаторазового корабля Starship для польоту на Марс. Це вже десятий прототип корабля Starship, який випробовує компанія Ілона Маска.

Випробування прототипу Starship транслювалися в YouTube.

Прототип корабля мав здійснити скачок на 10 кілометрів з майданчика SpaceX, який розташований в штаті Техас, але двигуни не стартували. Після завершення зворотного відліку двигуни корабля випустили велику хмару диму, але полум'я не було і ракета залишилася на місці.

Компанія планує перевірити двигуни, але сьогодні повторний запуск навряд відбудеться.

Розроблений компанією Ілона Маска корабель Starship буде призначений для польотів на Марс та Місяць. Він розрахований на 100 астронавтів.

Нагадаємо, ймовірність того, що випробування десятого прототипу Starship закінчаться катастрофою, складала 40%.

Як писало РБК-Україна, попередній протопив Starship вибухнув під час посадки. Однак йому все ж вдалося піднятися на висоту 10 тисяч кілометрів.

Додамо, восьмий прототип Starship також зазнав катастрофи під час приземлення після випробувань.

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