Корабель Ілона Маска для польоту на Марс провалив випробування

Американська компанія SpaceX не змогла провести випробування багаторазового корабля Starship для польоту на Марс. Це вже десятий прототип корабля Starship, який випробовує компанія Ілона Маска.

Прототип корабля мав здійснити скачок на 10 кілометрів з майданчика SpaceX, який розташований в штаті Техас, але двигуни не стартували. Після завершення зворотного відліку двигуни корабля випустили велику хмару диму, але полум'я не було і ракета залишилася на місці.

Компанія планує перевірити двигуни, але сьогодні повторний запуск навряд відбудеться.

Розроблений компанією Ілона Маска корабель Starship буде призначений для польотів на Марс та Місяць. Він розрахований на 100 астронавтів.