Зеленський вакцинувався від COVID-19

Вакцинація проходила препаратом Covishield індійського виробництва.

"Зроблена вакцинація проти COVID19. Зробив це на передовій з нашими солдатами в якості головнокомандуючого. Той же Oxford/AstraZeneca (Covishield) з Індії, який був доставлений першим в Україну і прийнятий мільйонами людей у світі. Вакцина дозволить нам знову жити без обмежень", - написав Зеленський.

Фото: Зеленський прищепився від коронавірусу (twitter.com/ZelenskyyUa)

Оновлене. Пізніше в Офісі президента повідомили, що вакцинація проходила на території військового мобільного госпіталю № 59 в Луганській області. Перед щепленням Зеленський дав письмову згоду на отримання вакцини. Йому повідомили, що можливим побічним ефектом може бути підвищення температури.

"Це нормально, таке може бути після кожної вакцини", - заявив президент.

Зеленський відзначив важливість вакцинації від COVID-19.

"Щеплення обов'язкове. Я знаю, що таке COVID-19, тому що хворів на цю хворобу. Тому всім пропоную обов'язково вакцинуватися. Попри те, що я перехворів COVID-19, у мене рівень антитіл дуже низький", - сказав Зеленський.

Він додав, що вакцинація допоможе подолати пандемію і повернутися до звичного способу життя.

"Я вважаю, що ця вакцина (Oxford / AstraZeneca (Covishield), - ред.) Якісна, вона одна з найкращих в світі. Побороти COVID-19 тільки засобами захисту остаточно неможливо. Вакцинуватися доведеться. Я вважаю, що вакцина - це реальний шлях повернення до нормального життя ", - зазначив президент.