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В Україні змінили план вакцинації: Зеленського і чиновників прищеплять позачергово

Новость на русском → Київ, Понеділок 01 березня 2021 13:36
В Україні змінили план вакцинації: Зеленського і чиновників прищеплять позачергово Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Ігор Литвиненко

Міністерство охорони здоров'я змінило національний план вакцинації. Тепер президент країни Володимир Зеленський та інші чиновники зможуть щепитися від коронавірусу.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, першим публічно вакцину отримає він, потім президент Володимир Зеленський.

"Сьогодні були внесені зміни у наш національний план вакцинації. Це дає нам можливість у публічний спосіб вакцинуватися міністру охорони здоров'я та президенту України", - заявив Степанов.

Раніше Степанов повідомляв, що Мінздоров'я може змінити національний план вакцинації від COVID, щоб президент Володимир Зеленський і керівництво країни одними з перших отримали вакцину.

Зазначимо, масова вакцинація в Україні розпочалася 24 лютого. Щеплення роблять вакциною Covishield Oxford-AstraZeneca. В Україну поки що надійшло 500 тисяч доз, чергова партія очікується на початку березня.

Раніше РБК-Україна писало, що зараз в країні прищепили трохи більше ніж 3 тисяч осіб. До кінця тижня хочуть зробити 11,3 тисячі вакцинацій.

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