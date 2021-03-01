ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Степанов першим з чиновників вакцинувався від коронавірусу

Новость на русском → Київ, Понеділок 01 березня 2021 13:45
Степанов першим з чиновників вакцинувався від коронавірусу Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов вакцинувалася від коронавірусу. Він став першим українським чиновником, який зробив щеплення від COVID.

Міністр зробив це публічно, процедуру показали на сторінці Міністерства охорони здоров'я в Facebook.

Степанова вакцинували препаратом Covishield індійського виробництва.

"Це точно захист, це точно тебе захистить. І коли ти обираєш, вакцинуватися чи ні, відразу подумай - якщо ти не вакцинувалася, то ти граєш в гру ... Якщо ти, не дай бог, захворієш, яким буде перебіг хвороби. А якщо вакцинувався, то не захворієш взагалі або в легкій формі перенесеш ", - заявив він журналістам.

Він додав, що своїм прикладом доводить безпеку вакцини, яка є в Україні.

LIVE:

Онлайн-брифінг міністра охорони здоров’я України Максима Степанова за підсумками візиту в Олександрівську клінічну лікарню м.Києва.

Posted by Міністерство охорони здоров'я України on Monday, March 1, 2021

Новина доповнюється

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика медицина Максим Степанов COVID-19 Коронавірус
NEWS
Знову локдаун. "Червона зона" карантину в Україні розширюється: які області під загрозою
Знову локдаун. "Червона зона" карантину в Україні розширюється: які області під загрозою
DAILY
На грані миру. Що відбувається на Донбасі і чи готова Україна до "відповіді Путіна"
Владислав Красінськийзаступник головного редактора На грані миру. Що відбувається на Донбасі і чи готова Україна до "відповіді Путіна"