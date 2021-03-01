Степанов першим з чиновників вакцинувався від коронавірусу

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов вакцинувалася від коронавірусу. Він став першим українським чиновником, який зробив щеплення від COVID.

Степанова вакцинували препаратом Covishield індійського виробництва.

"Це точно захист, це точно тебе захистить. І коли ти обираєш, вакцинуватися чи ні, відразу подумай - якщо ти не вакцинувалася, то ти граєш в гру ... Якщо ти, не дай бог, захворієш, яким буде перебіг хвороби. А якщо вакцинувався, то не захворієш взагалі або в легкій формі перенесеш ", - заявив він журналістам.

Він додав, що своїм прикладом доводить безпеку вакцини, яка є в Україні.

LIVE: Онлайн-брифінг міністра охорони здоров’я України Максима Степанова за підсумками візиту в Олександрівську клінічну лікарню м.Києва. Posted by Міністерство охорони здоров'я України on Monday, March 1, 2021

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