Зеленский вакцинировался от COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский получил вакцину от коронавируса. Президент получил возможность привиться от COVID вне очереди после изменения плана вакцинации.
Об этом Зеленский написал в Twitter.
Вакцинация проходила препаратом Covishield индийского производства.
"Сделана вакцинация против COVID19. Сделал это на передовой с нашими солдатами в качестве главнокомандующего. Тот же Oxford/AstraZeneca (Covishield) из Индии, который был доставлен первым в Украину и принят миллионами людей в мире. Вакцина позволит нам снова жить без ограничений", - написал Зеленский.
Фото: Зеленский привился от коронавируса (twitter.com/ZelenskyyUa)
Напомним, 1 марта Министерство здравоохранения внесло изменения в национальный план вакцинации, чтобы президент страны и другие чиновники могли вне очереди пройти вакцинацию. По словам министра здравоохранения Максима Степанова это было сделано, чтобы у населения не было вопросов относительно безопасности данной вакцины.
Первым из чиновников публично привился от коронавируса министр здравоохранения Максим Степанов.
Отметим, массовая вакцинация в Украине началась 24 февраля. Пока в Украину поступили 500 тысяч доз вакцины Covishield, очередная партия ожидается в начале марта.
Как ранее писало РБК-Украина, до конца недели в Украине хотят сделать 11,3 тысячи вакцинаций.