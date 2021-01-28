Коли закінчиться снігопад в Києві: синоптики назвали дату

Снігопад в Києві буде тривати мінімум до завтрішнього вечора. Більше 500 працівників бригад з ручного прибирання снігу продовжують роботу.
Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.
Наразі обробляють зупинки громадського транспорту, вузькі пішохідні переходи, спуски у підземні пішохідні переходи та сходи.
За прогнозами синоптиків, опади триватимуть до вечора 29 січня, повідомили в КМДА.
Зазначимо, вантажівкам тимчасово заборонили в'їжджати в Київ. Влада міста хоче зменшити затори і забезпечити рух снігоприбиральної техніки.
Як писало РБК-Україна, в Києві погіршилась погода, від самого ранку інтенсивний снігопад. Водіїв просять не користуватися особистим авто.
Нагадаємо, в Україні зараз активний сніговий циклон, який призвів до надзвичайних ситуацій в південній частині території країни. Зокрема, в Одеській області через снігопад зупинився електротранспорт.
Також в Одесі через негоду постраждали майже 60 людей.
Зазначимо, синоптики УкрГідрометцентру дали прогноз погоди на сьогодні.