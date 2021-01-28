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Непогода в Одесі: постраждало майже 60 людей

Новость на русском → Одеса, Четвер 28 січня 2021 12:13
Непогода в Одесі: постраждало майже 60 людей Фото: непогода в Одесі (dumskaya.net)
Автор: Анастасія Рокитна

В Одесі через непогоду, сильні снігопади та пориви вітра, постраждали 58 людей. Зокрема, госпіталізували 7 осіб.

Про це повідомляє одеське видання "Думська", посилаючись на мерію міста.

Двоє людей постраждали через падіння дерев. Один з постраждалих був доставлений у відділення нейрохірургії.

"58 людей звернулися за минулу добу в одеські травмпункти з приводу травм, отриманих на вулиці в результаті негоди", - йдеться у повідомленні.

Вранці повідомлялося, що в Одесі другий день сильний снігопад, через який в місті зупинився рух електротранспорту. За ніч в Одесі впало майже 500 дерев і стовбурових гілок, а також три опори зовнішнього освітлення.

Також 123 населених пункти Одеської області і чотири мікрорайони Одеси залишаються без світла через негоду.

Нагадаємо, заборонили рух державними трасами в Одеській і Миколаївській областях. На трасі Київ-Одеса утворилися кілометрові пробки.

Раніше РБК-Україна писало, що на Україну обрушився активний циклон. Місцями висота снігових заметів перевищувала метр.

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