Непогода в Одесі: постраждало майже 60 людей

В Одесі через непогоду, сильні снігопади та пориви вітра, постраждали 58 людей. Зокрема, госпіталізували 7 осіб.

Про це повідомляє одеське видання "Думська", посилаючись на мерію міста.

Двоє людей постраждали через падіння дерев. Один з постраждалих був доставлений у відділення нейрохірургії.

"58 людей звернулися за минулу добу в одеські травмпункти з приводу травм, отриманих на вулиці в результаті негоди", - йдеться у повідомленні.

Вранці повідомлялося, що в Одесі другий день сильний снігопад, через який в місті зупинився рух електротранспорту. За ніч в Одесі впало майже 500 дерев і стовбурових гілок, а також три опори зовнішнього освітлення.

Також 123 населених пункти Одеської області і чотири мікрорайони Одеси залишаються без світла через негоду.

Нагадаємо, заборонили рух державними трасами в Одеській і Миколаївській областях. На трасі Київ-Одеса утворилися кілометрові пробки.

Раніше РБК-Україна писало, що на Україну обрушився активний циклон. Місцями висота снігових заметів перевищувала метр.