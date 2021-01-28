Когда закончится снегопад в Киеве: синоптики назвали дату

Снегопад в Киеве будет продолжаться минимум до завтрашнего вечера. Более 500 работников бригад по ручной уборке снега продолжают работу.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Сейчас обрабатывают остановки общественного транспорта, узкие пешеходные переходы, спуски в подземные пешеходные переходы и лестницы.

По прогнозам синоптиков, осадки продлятся до вечера 29 января, сообщили в КГГА.

Отметим, грузовикам временно запретили въезжать в Киев. Власти города хотят уменьшить пробки и обеспечить движение снегоуборочной техники.

Как писало РБК-Украина, в Киеве ухудшилась погода, с самого утра интенсивный снегопад. Водителей просят не пользоваться личным авто.

Напомним, в Украине сейчас активный снежный циклон, который привел к чрезвычайным ситуациям в южной части территории страны. В частности, в Одесской области из-за снегопада остановился электротранспорт.

Также в Одессе из-за непогоды пострадали почти 60 человек.

Отметим, что синоптики Гидрометцентра дали прогноз погоды на сегодня.