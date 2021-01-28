Більше 1 метру снігу та червоний рівень небезпеки: погода різко погіршилась

В Україні зараз активний сніговий циклон, який призвів до надзвичайних ситуацій в південній частині території країни. У Миколаївській області місцями висота переметів була вище 1 метра, обмежено рух транспорту.

Про це повідомляє прес-служба "Укравтодору".

На півдні країни снігопади хуртовини, налипання мокрого снігу, сильний вітер, які триватимуть до завтрішнього дня. В Одеській, Миколаївській областях випало до 40 см снігу, а висота снігових переметів сягала до 0,5 метра, в Миколаївській області місцями висота переметів була вище 1 метра.

В Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Київській, Сумській та Чернігівській областях приріст снігового покрову 2-6 см.

Через це обмежено рух вантажівок та автобусів в Одеській, Полтавській, Київській, Миколаївській областях. Рятувальники в Одеській та Миколаївській областях надали допомогу близько 360 громадянам та відбуксировали понад 100 видів транспорту.

У прес-службі ДСНС повідомили, що сьогодні очікується суттєве погіршення погодних умов та сильні снігопади. В Одеській, Миколаївській областях надзвичайний сніг (приріст снігового покриву 30-40 см), штормовий вітер, сильна хуртовина, снігові замети (ІІІ рівень небезпечності, червоний).

В Кіровоградській області сильний мокрий сніг (приріст снігового покриву 20-30 см), налипання мокрого снігу (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).

Крім того, значний мокрий сніг та налипання мокрого снігу очікується також в Черкаській, Полтавській, Сумській та Чернігівській областях (приріст снігового покриву 10-15 см).

Погодні умови призведуть до порушення та припинення руху транспорту, відключення енергопостачання населених пунктів.

Нагадаємо, синоптики УкрГідрометцентру дали прогноз погоди на сьогодні. Україну вкриють снігопади та дощі. Температура повітря вдень коливатиметься від -3 до +8, а вночі стовпчики термометрів у деяких регіонах опустяться до -5.

Також РБК-Україна писало, що Одесу вже засипало снігом.