Івано-Франківську область внесуть в "червону зону" карантину з понеділка

В Івано-Франківській області через критичну ситуацію з коронавірусом з понеділка, 22 лютого, посилять карантин. У регіоні буде встановлений "червоний" рівень епідеміологічної небезпеки.

Відповідне рішення було прийнято під час засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) 17 лютого.

Так, в регіоні з 22 по 28 лютого буде заборонено:

"Без додаткових обмежувальних протиепідемічних заходів подолати або стримати це стрімке поширення коронавірусної хвороби неможливо", - заявив під час засідання головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в Міністерстві охорони здоров'я заявили про критичної ситуації в Івано-Франківської області через зростання захворюваності COVID-19.

Зазначимо, сьогодні Кабінет міністрів схвалив запровадження в Україні з 22 лютого адаптивного карантину.

Детальніше про те, які обмеження будуть вводитися в карантинних зонах - в матеріалі РБК-Україна.