Івано-Франківську область внесуть в "червону зону" карантину з понеділка
В Івано-Франківській області через критичну ситуацію з коронавірусом з понеділка, 22 лютого, посилять карантин. У регіоні буде встановлений "червоний" рівень епідеміологічної небезпеки.
Відповідне рішення було прийнято під час засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) 17 лютого.
"Без додаткових обмежувальних протиепідемічних заходів подолати або стримати це стрімке поширення коронавірусної хвороби неможливо", - заявив під час засідання головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
Так, в регіоні з 22 по 28 лютого буде заборонено:
- приймати відвідувачів закладів громадського харчування, крім роботи на винос;
- проводити розважальні заклади - кінотеатри, театри, нічні клуби, дискотеки тощо;
- проводити масові заходи (релігійні, культурні, спортивні тощо);
- очне навчання учнів 5-11 класів.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в Міністерстві охорони здоров'я заявили про критичної ситуації в Івано-Франківської області через зростання захворюваності COVID-19.
Зазначимо, сьогодні Кабінет міністрів схвалив запровадження в Україні з 22 лютого адаптивного карантину.
Детальніше про те, які обмеження будуть вводитися в карантинних зонах - в матеріалі РБК-Україна.