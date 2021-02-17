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Івано-Франківську область внесуть в "червону зону" карантину з понеділка

Новость на русском → Івано-Франківськ, Середа 17 лютого 2021 15:13
Івано-Франківську область внесуть в "червону зону" карантину з понеділка Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Ігор Литвиненко

В Івано-Франківській області через критичну ситуацію з коронавірусом з понеділка, 22 лютого, посилять карантин. У регіоні буде встановлений "червоний" рівень епідеміологічної небезпеки.

Відповідне рішення було прийнято під час засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) 17 лютого.

"Без додаткових обмежувальних протиепідемічних заходів подолати або стримати це стрімке поширення коронавірусної хвороби неможливо", - заявив під час засідання головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Так, в регіоні з 22 по 28 лютого буде заборонено:

  • приймати відвідувачів закладів громадського харчування, крім роботи на винос;
  • проводити розважальні заклади - кінотеатри, театри, нічні клуби, дискотеки тощо;
  • проводити масові заходи (релігійні, культурні, спортивні тощо);
  • очне навчання учнів 5-11 класів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в Міністерстві охорони здоров'я заявили про критичної ситуації в Івано-Франківської області через зростання захворюваності COVID-19.

Зазначимо, сьогодні Кабінет міністрів схвалив запровадження в Україні з 22 лютого адаптивного карантину.

Детальніше про те, які обмеження будуть вводитися в карантинних зонах - в матеріалі РБК-Україна.

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