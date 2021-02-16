ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Пацієнти лежать в коридорах: у COVID-лікарні Івано-Франківська закінчилися ліжка

Новость на русском → Івано-Франківськ, Вівторок 16 лютого 2021 13:22
Пацієнти лежать в коридорах: у COVID-лікарні Івано-Франківська закінчилися ліжка Фото: в Івано-Франківську переповнена COVID-лікарня (facebook com andriy sadovyi)
Автор: РБК-Україна

В Центральній міській клінічній лікарні Івано-Франківська, яка приймає пацієнтів з COVID, закінчилися ліжка. У зв'язку з цим госпіталізовані буквально лежать у коридорах та їдальнях.

Про це на нараді заявила начальник управління охорони здоров'я міської ради Марія Бойко.

За її словами, в цій лікарні задіяні всі ліжка. Напередодні до лікарні потрапили 95 пацієнтів, з них 79 з пневмоніями. При цьому на сьогодні 89 осіб перебувають на кисневій терапії. Додаткові ліжко-місця розгортаються в інших лікарнях.

"На сьогодні Центральна міська клінічна лікарня практично не має жодного вільного ліжка. Тобто всі фізичні ліжка, які тільки були в лікарні, нові, старі... всі задіяні. Пацієнти лежать в коридорах, в їдальнях, в кабінетах лікарів", - додала Бойко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Івано-Франківська область залишається лідером по захворюваності в Україні. За минулу добу там виявили ще понад 600 нових випадків COVID.

Також повідомлялося, що динаміка захворюваності в цій області схожа на ту, яка була в Чернівецькій області на початку пандемії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Івано-Франківськ больница COVID-19
NEWS
Ризик зростання є. Що буде з ціною на газ з квітня: відповідь Кабміну
Ризик зростання є. Що буде з ціною на газ з квітня: відповідь Кабміну
DAILY
Нафта у світі дорожчає. Що буде з цінами на бензин в Україні
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Нафта у світі дорожчає. Що буде з цінами на бензин в Україні