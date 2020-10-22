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ВООЗ зафіксувала антирекорд за випадками COVID-19 у світі

Автор: Дмитро Левицький

Всесвітня організація охорони здоров'я зафіксувала антирекорд за добовою кількістю нових випадків коронавірусу в усьому світі. За минулу добу підтвердили понад 423 819 випадків коронавірусу.

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Про це свідчить статистика на офіційному сайті ВООЗ.

Жертвами захворювання на COVID-19 за добу стали 6 424 жителів планети. Найбільше нових випадків коронавірусу за добу зафіксовано в Європі - 193 831.

Загалом у світі, за даними ВООЗ, зафіксовано 41 104 946 випадків коронавірусу, з них 1 128 325 - летальні.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні підтвердили понад 7 тисяч нових випадків коронавірусу - це найбільша кількість з початку епідемії в країні.

Також РБК-Україна писало про антирекорд за кількістю нових випадків коронавірусу в Києві.

Додамо, якщо в Україні щоденно будуть фіксувати 15 тисяч нових хворих на коронавірусу, то влада буде запроваджувати жорсткий карантин.

Прогноз погоди
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