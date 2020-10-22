UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

ВОЗ зафиксировала антирекорд по случаям COVID-19 в мире

Автор: Дмитрий Левицкий

Всемирная организация здравоохранения зафиксировала антирекорд по суточному количеству новых случаев коронавируса во всем мире. За прошедшие сутки подтвердили более 423 819 случаев коронавируса.

Самые читаемые новости

Об этом свидетельствует статистика на официальном сайте ВОЗ.

Жертвами заболевания COVID-19 за сутки стали 6 424 жителей планеты. Больше всего новых случаев коронавируса за сутки зафиксировано в Европе - 193 831.

В целом в мире, по данным ВОЗ, зафиксировано 41 104 946 случаев коронавируса, из них 1 128 325 - летальные.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине подтвердили более 7 тысяч новых случаев коронавируса - это наибольшее количество с начала эпидемии в стране.

РБК-Украина писало об антирекорде по количеству новых случаев коронавируса в Киеве.

Добавим, если в Украине ежедневно будут фиксировать 15 тысяч новых больных коронавирусом, то власть будет вводить жесткий карантин.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ВОЗмирКоронавирус