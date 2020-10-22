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За 15 тисяч хворих на COVID-19 на день ми можемо ввести локдаун, - Зеленський

Новость на русском → Київ, Четвер 22 жовтня 2020 17:23
За 15 тисяч хворих на COVID-19 на день ми можемо ввести локдаун, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Жорсткий карантин в Україні, так званий локдаун, можуть ввести в Україні, якщо щоденно будуть підтверджувати 15 тисяч нових випадків коронавірусу. За такої кількості хворих може не вистачити лікарів та лікарняних ліжок.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає його прес-служба.

"Місяць тому ми вважали, що за 9,5 тисяч захворілих на день наша медицина зупиниться - не буде вистачати ліжок в інфекційних лікарнях та медиків... На сьогодні міністр (охорони здоров'я - ред.) Степанов правий, що за 15 тисяч ми можемо ввести локдаун", - наголосив він.

За словами Зеленського, зараз кількість медиків, які займаються лікуванням хворих на COVID-19, намагаються збільшити шляхом перепрофілювання відділень медзакладів та залучення інтернів і студентів.

Нагадаємо, напередодні телеканал "1+1" опублікував уривок інтерв'ю Володимира Зеленського, в якому йшлося про те, що жорсткий карантин в Україні не будуть вводити, попри щоденне підтвердження 6-7 тисяч хворих на коронавірус.

За декілька днів до цього Зеленський попереджав, що Україна може повернутися до жорсткого карантину за щоденного підтвердження 9,5 тисячі випадків.

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