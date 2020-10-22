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В Києві антирекорд по коронавірусу: вперше більше 600 нових випадків

Новость на русском → Київ, Четвер 22 жовтня 2020 08:55
В Києві антирекорд по коронавірусу: вперше більше 600 нових випадків Фото: люди в масці (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

В Києві виявили 631 новий випадок коронавірусу. Це є найбільше число за весь час пандемії.

Про це свідчать дані карти Ради національної безпеки та оборони.

З початку пандемії в Києві виявили 32 500 випадків COVID-19. Місто є антилідером за кількістю заражень.

В Києві антирекорд по коронавірусу: вперше більше 600 нових випадків

За добу в Києві померли 15 людей від коронавірусу та 189 осіб одужали.

Загалом ситуація з коронавірусом в Україні погіршується. Сьогодні добовий приріст випадків вперше перевищив 7 тисяч.

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