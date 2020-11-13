Влада на місцях може тільки посилювати карантин, - МОЗ

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов відреагував на рішення деяких міст не виконувати обмеження карантину вихідного дня. Глава міністерства заявив, що місцева влада не має таких повноважень.

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Як пояснив Степанов, у повноваженнях органів місцевої влади лише посилення карантинних обмежень, запроваджених урядом.

"Все, що вони (влада на місцях - ред.) можуть робити - це посилювати карантинні заходи, а не цю анархію, якою вони займаються",- наголосив він.

Нагадаємо, в Україні запровадили так званий карантин вихідного дня. Він передбачає певні обмеження у період з 00:00 суботи до 00:00 понеділка. Зокрема, в цей час буде заборонено роботу закладів культури, ТРЦ та приймання відвідувачів закладами громадського харчування. Громадський транспорт на вихідних не зупинятимуть.

Як писало РБК-Україна, влада деяких міст України відмовилася виконувати рішення уряду щодо карантину вихідного дня.

Наприклад, у Львові оголосили суботу та неділю робочими днями. Таким чином місцева влада спробувала обійти постанову Кабміну.

Нагадаємо, головна тема ефіру "Свободи слова Савіка Шустера" - карантин вихідного дня в Україні. Зокрема, експерти у студії - Максим Степанов, Ольга Голубовська, Михайло Радуцький, а також відомі ресторатори, підприємці та юристи - дискутують на тему, чи переживе бізнес вихідні. Також українцям розкажуть, чи варто розраховувати на вакцину від коронавірусу найближчим часом.

Ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" від 13 листопада 2020 року

У попередньому випуску програми екс-посол США Вільям Тейлор розповів про підтримку України теперішньою та майбутньою американською владою.

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Також глава МОЗ Максим Степанов висловився щодо проблем української медицини під час пандемії COVID-19.

Емоційний виступ Максима Степанова

А ще очільник міністерства розповів про кількість хворих на COVID-19, які потрапляють до лікарень, скільки ліжок у медзакладах та як вирішити проблему з медичним киснем.

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