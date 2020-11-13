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Власть на местах может только усиливать карантин, - Минздрав

Автор: Дмитрий Левицкий, Марианна Присяжнюк

Министр здравоохранения Максим Степанов отреагировал на решение некоторых городов не выполнять ограничения карантина выходного дня. Глава министерства заявил, что местные власти не имеют таких полномочий.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Как пояснил Степанов, в полномочиях органов местной власти только усиление карантинных ограничений, введенных правительством.

"Все, что они (власти на местах - ред.) могут делать - это усиливать карантинные меры, а не эту анархию, которой они занимаются",- подчеркнул он.

Напомним, в Украине ввели так называемый карантин выходного дня. Он предусматривает определенные ограничения в период с 00:00 субботы до 00:00 понедельника. В частности, в это время будет запрещено работу учреждений культуры, ТРЦ и прием посетителей заведениями общественного питания. Общественный транспорт на выходных не будут останавливать.

Как писало РБК-Украина, власти некоторых городов Украины отказались выполнять решение правительства по карантину выходного дня.

Например, во Львове объявили субботу и воскресенье рабочими днями. Таким образом местные власти попытались обойти постановление Кабмина.

Напомним, главная тема эфира "Свободы слова Савика Шустера" - карантин выходного дня в Украине. В частности, эксперты в студии - Максим Степанов, Ольга Голубовская, Михаил Радуцкий, а также известные рестораторы, предприниматели и юристы - дискутируют на тему, переживет ли бизнес выходные. Также украинцам расскажут, стоит ли рассчитывать на вакцину от коронавируса в ближайшее время.

Ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" от 13 ноября 2020 года

В предыдущем выпуске программы экс-посол США Уильям Тейлор рассказал о поддержке Украины нынешней и будущей американской властью.

Будет ли президент США Джо Байден поддерживать Украину?

Также глава Минздрава Максим Степанов высказался относительно проблем украинской медицины во время пандемии COVID-19.

Эмоциональное выступление Максима Степанова

А еще глава министерства рассказал о количестве больных на COVID-19, которые попадают в больницы, сколько коек в медучреждениях и как решить проблему с медицинским кислородом.

Максим Степанов рассказал об обеспеченности больниц

Кроме того, смотрите историю Виталия Маркива. Здесь вся хронология событий, приведших к задержанию украинского нацгвардейца - от обвинения в убийстве итальянского журналиста до полного оправдания Миланским апелляционным судом.

История Виталия Маркива - от службы в Нацгвардии до освобождения из Итальянской тюрьмы

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