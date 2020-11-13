Власть на местах может только усиливать карантин, - Минздрав

Министр здравоохранения Максим Степанов отреагировал на решение некоторых городов не выполнять ограничения карантина выходного дня. Глава министерства заявил, что местные власти не имеют таких полномочий.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Как пояснил Степанов, в полномочиях органов местной власти только усиление карантинных ограничений, введенных правительством.

"Все, что они (власти на местах - ред.) могут делать - это усиливать карантинные меры, а не эту анархию, которой они занимаются",- подчеркнул он.

Напомним, в Украине ввели так называемый карантин выходного дня. Он предусматривает определенные ограничения в период с 00:00 субботы до 00:00 понедельника. В частности, в это время будет запрещено работу учреждений культуры, ТРЦ и прием посетителей заведениями общественного питания. Общественный транспорт на выходных не будут останавливать.

Как писало РБК-Украина, власти некоторых городов Украины отказались выполнять решение правительства по карантину выходного дня.

Например, во Львове объявили субботу и воскресенье рабочими днями. Таким образом местные власти попытались обойти постановление Кабмина.

Напомним, главная тема эфира "Свободы слова Савика Шустера" - карантин выходного дня в Украине. В частности, эксперты в студии - Максим Степанов, Ольга Голубовская, Михаил Радуцкий, а также известные рестораторы, предприниматели и юристы - дискутируют на тему, переживет ли бизнес выходные. Также украинцам расскажут, стоит ли рассчитывать на вакцину от коронавируса в ближайшее время.

Ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" от 13 ноября 2020 года

В предыдущем выпуске программы экс-посол США Уильям Тейлор рассказал о поддержке Украины нынешней и будущей американской властью.

Будет ли президент США Джо Байден поддерживать Украину?

Также глава Минздрава Максим Степанов высказался относительно проблем украинской медицины во время пандемии COVID-19.

Эмоциональное выступление Максима Степанова

А еще глава министерства рассказал о количестве больных на COVID-19, которые попадают в больницы, сколько коек в медучреждениях и как решить проблему с медицинским кислородом.

Максим Степанов рассказал об обеспеченности больниц

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История Виталия Маркива - от службы в Нацгвардии до освобождения из Итальянской тюрьмы