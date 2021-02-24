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У Вінницькій області розпочали вакцинацію від коронавірусу

Автор: Роман Тверденко

У Вінницькій області розпочалася вакцинація від коронавірусу. В область доставили першу партію вакцини AstraZeneca.

Про це повідомив голова Вінницької облдержадміністрації Сергій Борзов в Facebook.

Він розповів, що перший укол препаратом був зроблений лікарю Людмилі Бойко о 14:38, яка входить до складу мобільної медичної бригади. Вона ж буде вакцинувати інших.

У прищеплювальному кабінеті Вінницького регіонального гепатологічноно центру сьогодні прищепили вже 14 медиків.

У Вінницьку область доставили 17,8 тисяч доз вакцини AstraZeneca.

Раніше повідомлялося, що вакцинація від COVID почалася вже в Київській області. Першою в цьому регіоні щеплення отримала лікар в Броварах.

У той же час відомо, що у Києві ще не почали вакцинацію від COVID. Станом на 15:00 вакцину для столичних медиків ще не передали.

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Новини України вакцина від коронавірусу
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