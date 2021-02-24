У Вінницькій області розпочали вакцинацію від коронавірусу

У Вінницькій області розпочалася вакцинація від коронавірусу. В область доставили першу партію вакцини AstraZeneca.
Про це повідомив голова Вінницької облдержадміністрації Сергій Борзов в Facebook.
Він розповів, що перший укол препаратом був зроблений лікарю Людмилі Бойко о 14:38, яка входить до складу мобільної медичної бригади. Вона ж буде вакцинувати інших.
У прищеплювальному кабінеті Вінницького регіонального гепатологічноно центру сьогодні прищепили вже 14 медиків.
У Вінницьку область доставили 17,8 тисяч доз вакцини AstraZeneca.
Раніше повідомлялося, що вакцинація від COVID почалася вже в Київській області. Першою в цьому регіоні щеплення отримала лікар в Броварах.
У той же час відомо, що у Києві ще не почали вакцинацію від COVID. Станом на 15:00 вакцину для столичних медиків ще не передали.