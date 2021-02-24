В Винницкой области начали вакцинацию от коронавируса

В Винницкой области началась вакцинация от коронавируса. В область доставили первую партию вакцины AstraZeneca.
Об этом сообщил глава Винницкой облгосадминистрации Сергей Борзов в Facebook.
Он рассказал, что первый укол препаратом был сделан врачу Людмиле Бойко в 14:38, которая входит в состав мобильной медицинской бригады. Она же будет вакцинировать остальных.
В прививочном кабинете Винницкого регионального гепатологического центра сегодня привили уже 14 медиков.
В Винницкую область доставили 17,8 тысяч доз вакцины AstraZeneca.
Ранее сообщалось, что вакцинация от COVID началась уже и в Киевской области. Первой в этом регионе прививку получила врач в Броварах.
В то же время известно, что в Киеве еще не начали вакцинацию от COVID. По состоянию на 15:00 вакцину для столичных медиков еще не передали.