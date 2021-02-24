Київ поки не почав вакцинацію від COVID. Препарат ще не доставили
У Києві ще не почали вакцинацію від COVID. Станом на 15:00 вакцину для столичних медиків ще не передали.
Про це РБК-Україна повідомив регіональний координатор з вакцинації в Києві, начальник відділу первинної медико-санітарної допомоги департаменту охорони здоров'я КМДА Василь Животенюк.
За його словами, препарати ще не надійшли з центрального складу на київський склад.
"Ми очікуємо надходження вакцини на наш склад. Адже ми її не забираємо, нам її привозять. У МОЗ заявили, що сьогодні має бути поставка в сім регіонів. Київ серед них. Коли саме вона буде, не можу відповісти", - зазначив Животенюк.
Зазначимо, сьогодні стало відомо, що Київ з загальної партії доставленого в Україну препарату Covishield отримає 42 000 доз.
Нагадаємо, першим в Україні вакцину від COVID отримав реаніматолог з Черкаської області.
У Київській області вакцинація теж почалася. У Броварах вакцинували лікаря інфекційного відділення. Процес зайняв 15 хвилин, перед щепленням уточнювали інформацію про самопочуття і наявність хронічних захворювань.