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Київ поки не почав вакцинацію від COVID. Препарат ще не доставили

Новость на русском → Київ, Середа 24 лютого 2021 15:25
Київ поки не почав вакцинацію від COVID. Препарат ще не доставили Фото: вакцина від COVID (koda.gov.ua)
Автор: Уляна Безпалько

У Києві ще не почали вакцинацію від COVID. Станом на 15:00 вакцину для столичних медиків ще не передали.

Про це РБК-Україна повідомив регіональний координатор з вакцинації в Києві, начальник відділу первинної медико-санітарної допомоги департаменту охорони здоров'я КМДА Василь Животенюк.

За його словами, препарати ще не надійшли з центрального складу на київський склад.

"Ми очікуємо надходження вакцини на наш склад. Адже ми її не забираємо, нам її привозять. У МОЗ заявили, що сьогодні має бути поставка в сім регіонів. Київ серед них. Коли саме вона буде, не можу відповісти", - зазначив Животенюк.

Зазначимо, сьогодні стало відомо, що Київ з загальної партії доставленого в Україну препарату Covishield отримає 42 000 доз.

Нагадаємо, першим в Україні вакцину від COVID отримав реаніматолог з Черкаської області.

У Київській області вакцинація теж почалася. У Броварах вакцинували лікаря інфекційного відділення. Процес зайняв 15 хвилин, перед щепленням уточнювали інформацію про самопочуття і наявність хронічних захворювань.

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